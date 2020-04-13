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Изменяется регулирование государственных закупок медизделий и лекарственных средств

13.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Изменяется регулирование государственных закупок медизделий и лекарственных средств

Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 апреля подписал указ №125, которым вносятся изменения в указ №40 от 7 февраля 2019 года «О государственных закупках медицинских изделий, лекарственных средств и лечебного питания». Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Документом предусмотрено, что для ремонта высокотехнологичного дорогостоящего оборудования можно проводить закупку из одного источника услуг по ремонту, запасных частей и (или) расходных материалов. Организатору централизованных закупок разрешается проводить процедуру закупки из одного источника для нужд нескольких заказчиков по согласованию с Министерством здравоохранения.

В соответствии с указом организатор процедуры государственных закупок медицинских товаров получает право проводить такие закупки в IV квартале года, предшествующего финансовому, на сумму, не превышающую объем финансовых средств, использованных в текущем году по соответствующим статьям расходов бюджета.

https://www.belta.by/

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 апреля подписал указ №125, которым вносятся изменения в указ №40 от 7 февраля 2019 года «О государственных закупках...
 
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