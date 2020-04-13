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Танкер с норвежской нефтью для Беларуси прибыл в порт Клайпеды
Источник материала: ОНТ
Танкер с нефтью из Норвегии для Беларуси прибыл в порт Клайпеды,
В январе этого года Беларусь купила у Норвегии 80 тысяч тонн нефти – это была первая партия. Затем в порт Клайпеды для переработки на «Нафтане» прибыли еще четыре танкера от трейдеров. Ее доставили в страну по железной дороге из Литвы.
Также в марте Азербайджанская нефтяная компания Socar отправила в Беларусь три танкера нефти (порядка 250 тысяч тонн). Через порт в Одессе она была доставлена на Мозырский НПЗ.
Фото: БЕЛТА
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Танкер с нефтью из Норвегии для Беларуси прибыл в порт Клайпеды, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-секретаря «Белнефтехима» Александра Тищенко. Александр...
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