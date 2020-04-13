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В Слуцке несколько часов горела сухая трава. Масштаб пожара на фото и видео
13.04.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В понедельник на окраине Слуцка произошло возгорание сухой растительности. Из-за сухой погоды и сильного ветра пламя стало быстро распространяться в пойме реки Случь со стороны 10-го городка в район бывшего завода ЖБИ и деревни Ячево.
Огромный столб дыма был виден с разных концов города, многие случчане присылали фото и видео. Корреспондент SG побывал на месте, чтобы показать масштаб этого пожара.
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В понедельник на окраине Слуцка произошло возгорание сухой растительности. Из-за сухой погоды и сильного ветра пламя стало быстро распространяться в пойме реки...
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