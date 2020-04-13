Источник материала: ОНТ

Мойте руки правильно! Пользователи сетей по всему миру присоединяются к флешмобу.

Подхватила его и милиция Витебского облисполкома, чтобы также рассказать, как важно соблюдать простые правила личной гигиены. И первое из них, конечно, - обработка рук. Герои видеоролика делают это по очереди. Передавая эстафету друг другу. Кстати, в ней принял участие и четвероногий товарищ.

Изначально флешмоб запустила Всемирная организация здравоохранения. Суть флешмоба - привлечь внимание к теме личной гигиены в период пандемии. А чтобы разрядить обстановку и поднять настроение, к акции присоединились и мировые знаменитости.

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