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Мойте руки правильно! Пользователи сетей по всему миру присоединяются к флешмобу
Источник материала: ОНТ
Мойте руки правильно! Пользователи сетей по всему миру присоединяются к флешмобу.
Подхватила его и милиция Витебского облисполкома, чтобы также рассказать, как важно соблюдать простые правила личной гигиены. И первое из них, конечно, - обработка рук. Герои видеоролика делают это по очереди. Передавая эстафету друг другу. Кстати, в ней принял участие и четвероногий товарищ.
Изначально флешмоб запустила Всемирная организация здравоохранения. Суть флешмоба - привлечь внимание к теме личной гигиены в период пандемии. А чтобы разрядить обстановку и поднять настроение, к акции присоединились и мировые знаменитости.
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Мойте руки правильно! Пользователи сетей по всему миру присоединяются к флешмобу. Подхватила его и милиция Витебского облисполкома, чтобы также рассказать, как...
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