|
В Сети выяснили рост Смешариков
Источник материала: ОНТ
В Сети высчитали, какой рост у персонажей мультсериала «Смешарики». Подробности
В серии «Проект Африка» был показан чертеж стеклянной теплицы, над которой работали герои. На схеме размеры указывались в метрах. На фоне строящегося объекта получилось определить рост Копатыча. Далее были сделаны сравнения героев, что позволил узнать примерный рост каждого персонажа.
Пользователь «Пикабу» @inktum свел получившиеся подсчеты в таблицу.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Сети высчитали, какой рост у персонажей мультсериала «Смешарики». Подробности рассказывает PeopleTalk со ссылкой на «Пикабу». В серии «Проект Африка» был показан...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)