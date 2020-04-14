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В Сети выяснили рост Смешариков

14.04.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Сети выяснили рост Смешариков

В Сети высчитали, какой рост у персонажей мультсериала «Смешарики». Подробности рассказывает PeopleTalk со ссылкой на «Пикабу».

В серии «Проект Африка» был показан чертеж стеклянной теплицы, над которой работали герои. На схеме размеры указывались в метрах. На фоне строящегося объекта получилось определить рост Копатыча. Далее были сделаны сравнения героев, что позволил узнать примерный рост каждого персонажа.

Пользователь «Пикабу» @inktum свел получившиеся подсчеты в таблицу.

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В Сети высчитали, какой рост у персонажей мультсериала «Смешарики». Подробности рассказывает PeopleTalk со ссылкой на «Пикабу». В серии «Проект Африка» был показан...
 
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