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26 человек погибли в результате торнадо на юге США
Источник материала: ОНТ
На юге США из-за сильного шторма погибли 26 человек. Об этом
Наибольший ущерб торнадо нанесло Миссисипи, в этом штате из-за непогоды погибли 11 человек. В Южной Каролине жертвами шторма стали восемь человек. Шесть человек погибли в Джорджии, еще один – в Арканзасе. Также сообщается о повреждении около 300 домов в Луизиане, но данных о жертвах в этом штате пока нет.
Непогода обрушилась на Арканзас, Луизиану, Теннесси, Южную Каролину, Северную Каролину и Алабаму. В результате около 800 тысяч человек остались без энергоснабжения. В Луизиане, Алабаме и Миссисипи объявили режим чрезвычайной ситуации.
Фото: AP
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На юге США из-за сильного шторма погибли 26 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ABC. Наибольший ущерб торнадо нанесло Миссисипи, в этом штате из-за непогоды...
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