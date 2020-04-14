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Иван Ургант в день рождения ответит на вопросы зрителей
Источник материала: ОНТ
Известный телеведущий Иван Ургант 16 апреля, в свой день рождения, ответит на вопросы фанатов. Об этом сообщается в Instagram шоу «Вечерний Ургант».
Шоу «Вечерный Ургант» также будет отмечать свое восьмилетие. В честь этого Ургант пересядет на диван из кресла ведущего и будет отвечать на вопросы зрителей.
Чтобы задать вопрос Ивану, нужно записать видеоролик в горизонтальном формате и отправить его на
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Известный телеведущий Иван Ургант 16 апреля, в свой день рождения, ответит на вопросы фанатов. Об этом сообщается в Instagram шоу «Вечерний Ургант». Шоу «Вечерный...
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