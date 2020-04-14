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Студенты педагогического университета проводят уроки для школьников на Youtube-канале

14.04.2020 09:04 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Не откладывать учебники в долгий ящик и провести продлённые каникулы с пользой предлагают школьникам. Главный педагогический ВУЗ страны приглашает присоединиться к онлайн-урокам. 

На официальном YouTube-канале университета для учеников со всей страны запустили дистанционные занятия. Проведут их будущие педагоги – студенты старших курсов и учащиеся педагогических классов. Виртуальные уроки максимально приближены к реальным – в этом помогает анимация, слайд-шоу, есть даже виртуальная доска. 

Расписание тоже виртуальное, его можно найти на сайте университета. Готовы в вузе и к обратной связи с учениками и родителями. Для вопросов и пожеланий – специальный чат.

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Не откладывать учебники в долгий ящик и провести продлённые каникулы с пользой предлагают школьникам. Главный педагогический ВУЗ страны приглашает...
 
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