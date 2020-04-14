Источник материала: Новости Волковыска

В рыболовных угодьях Беларуси с 15 апреля по 30 мая устанавливается запрет на лов судака для сохранения его популяции и создания благоприятных условий для его размножения, в том числе в преднерестовый и посленерестовый периоды, Если судак попал на крючок его необходимо отпустить в естественную среду обитания..

За незаконное изъятие судака в период запрета предусмотрена ответственность по ч.1 ст.15.35 КоАП Республики Беларусь с наложением штрафа от 20 до 50 базовых величин, возможна также конфискация орудий лова. При этом за каждую особь судака придется возместить причиненный вред по тройной таксе – 18 базовых величин или 486 рублей. Если общая сумма вреда составит более 100 базовых величин, может быть возбуждено уголовное дело.

Нахождение в рыболовных угодьях либо на прилегающей к ним территории на расстоянии до 1 километра от береговой линии с рыбой, лов которой в данное время запрещен (судак), без документов, подтверждающих законность владения рыбой, квалифицируется по ч.2 ст.15.35 КоАП и также влечет наложение штрафа.

Волковысская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира обращает на строгое соблюдение Правил рыболовства в части поддержания чистоты на берегах водоемов и рек. В случае нарушения граждане могут быть привлечены к ответственности к штрафу в размере до 20 базовых величин.

Телефон горячей линии Волковысской МРИ охраны животного и растительного мира – 8(01512)25000 работает круглосуточно.

Зам. начальника Волковысской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Андрей Белов