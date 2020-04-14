Китайский «паркетник» Roewe RX5 готовится к обновлению

Источник материала: Tut.by

Концерн SAIC, которому принадлежит марка Roewe, обнародовал первые изображения обновленного варианта кроссовера RX5, дебют которого на китайском рынке состоялся летом 2016 года.





Посвежевшая версия RX5 получила приставку Plus в обозначении и на первых порах будет продаваться одновременно с дореформенным вариантом, в упрек которому ставили явно сходство с Volkswagen Tiguan. Поэтому дизайнеры RX5 Plus заметно перекроили передок «паркетника» — появились новые бампер, капот и головная оптика. Сзади также изменилось оформление бампера, а у задних фонарей — иная форма и внутренняя начинка. О том, изменились ли габариты машины, не сообщается — исходный RX5 насчитывает в длину 4,55 м, а колесная база у него равна 2,7 м.





Снимков салона RX5 Plus пока нет, равно как и информации о технике. В настоящее время гамма силовых агрегатов RX5 включает два бензиновых турбомотора 1.5 (169 л.с.) и 2.0 (220 л.с.), гибридную установку (220 л.с.) с возможностью подзарядки батареи от обычной розетки и 116-сильную версию на электрической тяге. Цены в Китае более чем вменяемые и начинаются от 13 700 долларов в пересчете.





Что касается RX5 Plus, то он появится в продаже в июне этого года — больше подробностей Roewe обнародует ближе к моменту рыночного дебюта.