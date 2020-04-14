Весной просыпается природа, а вместе с ней и те, кто вместо граблей и веников, наводят порядок на территории при помощи спички. Солнечная погода для «поджигателей» служит стартом к избавлению от листвы, мусора и сухой растительности, а для спасателей – сигналом к началу разъяснительной работы и рейдов.

Из года в год они не устают напоминать: не пренебрегайте правилами пожарной безопасности. Неосторожное обращение с огнем чревато последствиями. И это правило касается не только дачников, зачастую нарушают и сельскохозяйственные организации.

Кто-то выжигает сухую растительность преднамеренно, кто-то оставляет не затушенным костер, кто-то по неосторожности бросает окурок или спичку на высохшую траву.

Как результат, с начала текущего года в Смолевичском районе – 49 случаев возгорания сухой растительности на общей площади 4 га.

– Палы – проблема хроническая. Эта огненная волна затрагивает многие районы в республике. Не стоит забывать, что это также пожар. И от одной спички может сгореть дом, и не один, и погибнуть люди, – отметил начальник Смолевичского РОЧС Николай Наумиик.

Лучшее предупреждение таких ситуаций – наведение порядка и избавление от сухой растительности пожаробезопасным способом. Однако если это не «ваш метод», следует запомнить определенные правила:

— выжигание сухой растительности строго запрещено! За нарушение этого требования предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 10 до 40 б.в.;

— разводить костры и сжигать мусор все можно. Но стоит это делать только на приусадебных участках, которые предварительно необходимо подготовить. Для этого окопайте участок и обеспечьте его первичными средствами пожаротушения (ведро с водой, лопата, огнетушитель);

— не забудьте соблюсти минимальное расстояние от костра: для зданий и сооружений – это 10 м, 20 м для лесного массива и 30 м до мест открытого хранения сена и соломы;

— перед тем, как покинуть место разведения костра, погасите очаги до полного прекращения тления.

В случае пожара и других чрезвычайных ситуаций немедленно сообщите по телефону 101 или 112. И помните, правила пожарной безопасности нужно соблюдать не для спасателей, а для своей же безопасности.

Лидия СУДНИКОВИЧ.