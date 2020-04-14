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Витебские милиционеры присоединились к международному челленджу ВОЗ и показали, как дезинфицируют руки

14.04.2020 09:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Витебские милиционеры присоединились к международному челленджу Всемирной организации здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правоохранители показали, как они соблюдают меры предосторожности во время пандемии. В частности, это касается дезинфекции рук. В своеобразном флешмобе приняли участие даже четверолапые сотрудники.

Витебские милиционеры присоединились к международному челленджу ВОЗ и показали, как дезинфицируют руки

Витебские милиционеры присоединились к международному челленджу ВОЗ и показали, как дезинфицируют руки

Витебские милиционеры присоединились к международному челленджу ВОЗ и показали, как дезинфицируют руки

Витебские милиционеры присоединились к международному челленджу ВОЗ и показали, как дезинфицируют руки

Витебские милиционеры присоединились к международному челленджу ВОЗ и показали, как дезинфицируют руки

Витебские милиционеры присоединились к международному челленджу ВОЗ и показали, как дезинфицируют руки

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Новости Беларуси. Витебские милиционеры присоединились к международному челленджу Всемирной организации здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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