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Витебские милиционеры присоединились к международному челленджу ВОЗ и показали, как дезинфицируют руки
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Витебские милиционеры присоединились к международному челленджу Всемирной организации здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Правоохранители показали, как они соблюдают меры предосторожности во время пандемии. В частности, это касается дезинфекции рук. В своеобразном флешмобе приняли участие даже четверолапые сотрудники.
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Витебские милиционеры присоединились к международному челленджу ВОЗ и показали, как дезинфицируют руки
Новости Беларуси. Витебские милиционеры присоединились к международному челленджу Всемирной организации здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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