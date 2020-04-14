Витебские милиционеры присоединились к международному челленджу ВОЗ и показали, как дезинфицируют руки

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Витебские милиционеры присоединились к международному челленджу Всемирной организации здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правоохранители показали, как они соблюдают меры предосторожности во время пандемии. В частности, это касается дезинфекции рук. В своеобразном флешмобе приняли участие даже четверолапые сотрудники.























