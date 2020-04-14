В минувшее воскресенье в Борисове на городском стадионе в четвертом туре высшей лиги чемпионата Беларуси по футболу «Смолевичи» в домашнем матче принимали солигорский «Шахтер». Игра завершилась безголевой ничьей 0:0.

В начале игры гости владели инициативой, но первый опасный момент случился именно у ворот «горняков». На шестой минуте с дальней дистанции приложился к мячу форвард «Смолевичей» из Код-д’Ивуара Жан Морель По. Однако перекладина «Шахтера» спасла «желто-черных» от гола.

В борьбе за верховой мяч в смолевичской штрафной и на подходе к ней «красно-синие» в большинстве случаев выходили победителями. Пробиться к воротам голкипера Артема Гомелько через короткий пас у солигорчан тоже не получалось.

Ничего не изменилось на поле после свистка на вторую половину встречи.

На 49-й минуте «Шахтер» пробил в правую от Гомелько девятку, но наш вратарь справился с ударом австрийца.

На 64-й минуте форвард Владислав Мухамедов с левого фланга атаки в пределах штрафной выстрелил выше рамки. Через четыре минуты защитник «Смолевичей» выбил мяч из-под ноги солигорского нападающего.

На 78-й минуте «Шахтер» опасно пробил с линии смолевичской штрафной, но Артем Гомелько в прыжке парировал этот удар.

В результате, обе команды увезли из Борисова по одному очку.

Лидия СУДНИКОВИЧ.