Задуматься о безопасности до пожара

С наступлением весеннего периода в деревни, садовые товарищества приезжают любители дачного отдыха. Одни предпочитают отдыхать на даче в выходные, а текущую рабочую неделю проводят в городе, другие перебираются на загородные участки на весь теплый сезон.

С апреля по октябрь население Смолевичского района за счет дачников увеличивается почти в два раза. И далеко не все «сезонники» соблюдают правила пожарной безопасности. С целью предупреждения пожаров в экосистемах, выжигания сухой растительности, а также исключения нарушения правил безопасности при разведении костров в Смолевичском районе проводятся рейды. Традиционными экспертами на таких профилактических мероприятиях являются представители районного отдела по чрезвычайным ситуациям.

В минувшие выходные смолевичские спасатели посетили не одну деревню и садовое товарищество, чтобы предостеречь граждан и предложить им задуматься о собственной безопасности.

– Поддержание в надлежащем состоянии своего домовладения, обкашивание территории, утилизация горючего мусора пожаробезопасным способом позволят вам не столкнуться с проблемой пожара или вощгорания, – поясняет первый заместитель начальника Смолевичского РОЧС Щур Роман. – Но если все же вы, убирая на даче мусор после зимы, хотите его сжечь, то соблюдайте требования безопасности. Делайте это только в безветренную погоду, запаситесь ведром с водой и лопатой. Если на даче есть огнетушитель – замечательно! Положите его неподалеку от места уборки. И ни в коем случае не оставляйте без присмотра свой костер. Также соблюдайте требования безопасности при приготовлении шашлыка.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

На фото: Во время рейда

Фото Смолевичский РОЧС.



