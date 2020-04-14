Смолевичский РЭС филиала «Борисовские электрические сети» РУП «Минскэнерго» убедительно просит граждан из-за риска распространения инфекции, и до улучшения эпидемиологической ситуации, ограничить посещение cервисно-расчетных центров и абонентских отделов. Все возникшие вопросы мы можем разрешить дистанционно, посредством телефонной связи и обмена документами по электронной почте. Просим сознательно подойти к выбору способа урегулирования имеющегося вопроса и приходить лично только в случае крайней необходимости с вопросами, требующими личного безотлагательного вмешательства сотрудников. При необходимости, к гражданам пожилого возраста по вопросам оформления (переоформления) льгот, разъяснений по оплате потребленной электроэнергии, смена тарифа, по желанию абонента, может быть направлен контролер в удобное, заранее согласованное время: вторник — суббота с 08.00-17.00.

Персонал, осуществляющий посещение абонента на дому снабжен всеми необходимыми индивидуальными средствами защиты.

Берегите себя и своих близких!

Смолевичи и Смолевичский район – 8(01776) 54-5-65; 58-9-32; 37-8-65