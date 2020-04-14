Лукашенко подписал соглашение об упрощении визового режима с ЕС

Источник материала: Виртуальный Брест

Президент подписал ратифицированные парламентариями соглашения об упрощении визового режима с ЕС и реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения. Об этом сообщает Национальный правовой интернет-портал.





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Белорусские депутаты, напомним, ратифицировали эти соглашения на открытии весенней сессии Палаты представителей.

Теперь документы должны утвердить в Европарламенте, а после Совет ЕС сможет официально завершить ратификацию соглашений.

После этого «шенген» для белорусов будет стоить 35 евро, а получить его станет проще. Пониженная цена «шенгена» для Беларуси начнет действовать, предположительно, в июне.

Сейчас шенгенская виза обходится белорусам в 80 евро. Некоторые посольства, посчитав это несправедливым, до пандемии ввели небольшие послабления для белорусских детей и молодежи.