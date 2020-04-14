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Лукашенко подписал соглашение об упрощении визового режима с ЕС
14.04.2020 10:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Президент подписал ратифицированные парламентариями соглашения об упрощении визового режима с ЕС и реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения. Об этом сообщает Национальный правовой интернет-портал.
Фото:TUT.BY
Белорусские депутаты, напомним, ратифицировали эти соглашения на открытии весенней сессии Палаты представителей.
Теперь документы должны утвердить в Европарламенте, а после Совет ЕС сможет официально завершить ратификацию соглашений.
После этого «шенген» для белорусов будет стоить 35 евро, а получить его станет проще. Пониженная цена «шенгена» для Беларуси начнет действовать, предположительно, в июне.
Сейчас шенгенская виза обходится белорусам в 80 евро. Некоторые посольства, посчитав это несправедливым, до пандемии ввели небольшие послабления для белорусских детей и молодежи.
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Президент подписал ратифицированные парламентариями соглашения об упрощении визового режима с ЕС и реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения. Об этом...
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