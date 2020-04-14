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Девушка хотела помочь парню и вымыла сковороду. От увиденного у мужчины чуть не подкосились ноги

14.04.2020 10:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Любому профессионалу тяжело видеть то, насколько неправильно действует новичок в его области. И иногда самые обычные действия неопытного человека могут вызвать крик боли и отчаяния у мастера. 

Как рассказал пользователь Reddit под ником Bubbly Cartographer, он часто готовит и пользуется советами профессиональных поваров, чтобы правильно ухаживать за посудой. 

Девушка хотела помочь парню и вымыла сковороду. От увиденного у мужчины чуть не подкосились ноги
Фото: pixabay.com 

Например, чугунную сковороду он не моет с использованием моющих средства. Автор публикации ополаскивает её, затем удаляет все кусочки пищи, далее вытирает бумажным полотенцем, после чего смазывает оливковым маслом. 

Cartographer поясняет, что это гигиенично, ведь жар убивает все микробы. Кроме того, такой способ очистки сковороды позволяет сохранить аромат пищи, приготовленной на ней. В итоге за шесть лет сковорода пропиталась ароматами еды и приправ, благодаря чему любая приготовленная пища получалась ещё вкуснее. 

И вот к автору истории в гости пришла девушка. Мужчина приготовил на ужин стейки, а его гостья предложила вымыть посуду. Cartographer согласился, но попросил не трогать сковороду, сказав, что сам её вымоет, поскольку делает это особым образом. 

Девушка хотела помочь парню и вымыла сковороду. От увиденного у мужчины чуть не подкосились ноги
Фото: pixabay.com 

Девушка заинтересовалась и автор публикации попросил её подождать, сказав, что ему нужно отойти в уборную, а потом он покажет, как моет сковороду. Вернувшись на кухню, Bubbly увидел, что его гостья яростно трёт сковороду с использованием моющего средства. 

«Богом клянусь, у меня чуть не случился инсульт. Годы использования приправ и сохранения ароматов были потеряны», – вспоминает Cartographer. 

Мужчина крикнул девушке прекратить. После этого он попытался взять себя в руки и спокойно объяснил в чём дело. Хотя, судя по всему, гостья обиделась, поскольку автор публикации добавил, что ему нужно перед ней извиниться. 

Девушка хотела помочь парню и вымыла сковороду. От увиденного у мужчины чуть не подкосились ноги
Фото: pixabay.com 

Пользователи Reddit разделились во мнениях. Первые поддержали автора публикации, заметив, что девушка попросту не умеет ждать, ведь Bubbly отошёл всего на пару минут. Комментаторы, которые очищают сковороду таким же способом, тоже были на стороне автора истории. 

Однако были и те, кто сказал, что Cartographer не должен был повышать голос. Мужчине следовало сразу объяснить, а не говорить, что он сделает это через минутку. 

Позже автор добавил, что из-за этого чувства потери у него возникло желание расплакаться. Впрочем, он не одинок в своей печали.

Ранее мы собрали несколько снимков, на которых запечатлена вселенская грусть (здесь подробнее). 

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Любому профессионалу тяжело видеть то, насколько неправильно действует новичок в его области. И иногда самые обычные действия неопытного человека могут вызвать...
 
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