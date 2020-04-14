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«Славия» и «Рух» сыграли вничью. Завершился 4-й тур чемпионата Беларуси по футболу

14.04.2020 10:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Мозырская «Славия» и брестский «Рух» разошлись миром в заключительном матче 4-го тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несмотря на итоговые 0:0, игра проходила живо и интересно.

У соперников было множество моментов для того, чтобы размочить стартовые нули. Однако в решающие секунды исполнителям не хватало мастерства, а иногда мешал и каркас ворот.

«Славия» и «Рух» сыграли вничью. Завершился 4-й тур чемпионата Беларуси по футболу

«Славия» и «Рух» сыграли вничью. Завершился 4-й тур чемпионата Беларуси по футболу

Следует также отметить, что последние полчаса «Славия» играла в большинстве. Но извлечь дивидендов из этого не смогла. Обращают на себя внимание и 6 желтых карточек, которые были показаны футболистам «Руха».

По итогам четырех туров в таблице двоевластие – по 9 очков у жодинского «Торпедо» и столичного «Энергетика». Далее располагаются четыре клуба, у которых по 7 баллов.

«Славия» и «Рух» сыграли вничью. Завершился 4-й тур чемпионата Беларуси по футболу

«Славия» и «Рух» сыграли вничью. Завершился 4-й тур чемпионата Беларуси по футболу

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Новости Беларуси. Мозырская «Славия» и брестский «Рух» разошлись миром в заключительном матче 4-го тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе...
 
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