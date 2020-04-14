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Классика в режиме онлайн: роман «Каласы пад сярпом тваім» зазвучал голосами белорусов

14.04.2020 09:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Здесь уже живой урок литературы – легендарный роман Владимира Короткевича «Каласы пад сярпом тваім» зазвучал голосами белорусских артистов, журналистов, политиков и бизнесменов.

Онлайн-трансляции из Музея истории белорусской литературы будут идти больше двух недель. Так, чтобы участники «оживили» каждую главу произведения. «Каласы пад сярпом тваім», к слову, самая популярная у белорусов книга в минувшем году. И это не единственный повод прочитать эпохальный роман.  

А чтобы зрители получили удовольствие не только от текста, но и от «картинки» – над визуальной составляющей проекта работает большая команда. В музее организовали сразу несколько точек съёмки. Результат можно оценить в 16:00 на Youtube-канале – подключайтесь!

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Здесь уже живой урок литературы – легендарный роман Владимира Короткевича «Каласы пад сярпом тваім» зазвучал голосами белорусских артистов, журналистов,...
 
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