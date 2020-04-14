Лукашенко рассказал, какой должна быть цена на природный газ

Источник материала: ОНТ

В сфере энергетики и цен на энергоресурсы есть нерешенные проблемы. Об этом заявил сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей встречи членов Высшего Евразийского экономического совета, которая прошла в формате видеоконференции, сообщает БЕЛТА.

По словам Президента, пока стороны не вышли на общие энергетические рынки в ЕАЭС, следует прийти к соглашению по поводу того, как действовать в складывающейся ситуации.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram