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Лукашенко рассказал, какой должна быть цена на природный газ

14.04.2020 11:40 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко рассказал, какой должна быть цена на природный газ

В сфере энергетики и цен на энергоресурсы есть нерешенные проблемы. Об этом заявил сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей встречи членов Высшего Евразийского экономического совета, которая прошла в формате видеоконференции, сообщает БЕЛТА. 

По словам Президента, пока стороны не вышли на общие энергетические рынки в ЕАЭС, следует прийти к соглашению по поводу того, как действовать в складывающейся ситуации.

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В сфере энергетики и цен на энергоресурсы есть нерешенные проблемы. Об этом заявил сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей встречи членов...
 
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