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Поезд метро сошёл с рельсов в Сеуле. В составе было почти 300 человек
Источник материала: СТВ
Новости Республики Кореи. Поезд метро сошел с рельсов в Сеуле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел на юго-западе южнокорейской столицы.
В момент ЧП в составе находилось почти 300 человек. По предварительным данным, никто не пострадал. Пассажиры самостоятельно выбрались из поезда и дошли по путям до ближайшей станции.
Авария привела к значительным задержкам и перебоям в работе метрополитена. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
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Новости Республики Кореи. Поезд метро сошел с рельсов в Сеуле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел на юго-западе южнокорейской столицы....
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