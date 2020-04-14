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Поезд метро сошёл с рельсов в Сеуле. В составе было почти 300 человек

14.04.2020 12:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Республики Кореи. Поезд метро сошел с рельсов в Сеуле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел на юго-западе южнокорейской столицы.

Поезд метро сошёл с рельсов в Сеуле. В составе было почти 300 человек

В момент ЧП в составе находилось почти 300 человек. По предварительным данным, никто не пострадал. Пассажиры самостоятельно выбрались из поезда и дошли по путям до ближайшей станции.

Авария привела к значительным задержкам и перебоям в работе метрополитена. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Поезд метро сошёл с рельсов в Сеуле. В составе было почти 300 человек

Поезд метро сошёл с рельсов в Сеуле. В составе было почти 300 человек

Поезд метро сошёл с рельсов в Сеуле. В составе было почти 300 человек

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Новости Республики Кореи. Поезд метро сошел с рельсов в Сеуле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел на юго-западе южнокорейской столицы....
 
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