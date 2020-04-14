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В Чернобыльской зоне огонь подобрался к хранилищам радиоактивных отходов. Кто устроил пожар?

14.04.2020 12:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Украины. В Украине задержали предполагаемого виновника пожара в Чернобыльской зоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Им оказался 37-летний местный житель, который сжигал отходы и высыпал тлеющие остатки мусора на сухую траву.

В Чернобыльской зоне огонь подобрался к хранилищам радиоактивных отходов. Кто устроил пожар?

В Чернобыльской зоне огонь подобрался к хранилищам радиоактивных отходов. Кто устроил пожар?

После безуспешной попытки потушить возгорание самостоятельно мужчина не сообщил о случившемся ни полиции, ни спасателям.

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Возбуждено уголовное дело. Сотни людей уже больше недели продолжают бороться с масштабным пожаром. Пламя приблизилось к хранилищам радиоактивных отходов закрытой атомной станции.

В Чернобыльской зоне огонь подобрался к хранилищам радиоактивных отходов. Кто устроил пожар?

В Чернобыльской зоне огонь подобрался к хранилищам радиоактивных отходов. Кто устроил пожар?

В Чернобыльской зоне огонь подобрался к хранилищам радиоактивных отходов. Кто устроил пожар?

В Чернобыльской зоне огонь подобрался к хранилищам радиоактивных отходов. Кто устроил пожар?

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Новости Украины. В Украине задержали предполагаемого виновника пожара в Чернобыльской зоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Им оказался 37-летний...
 
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