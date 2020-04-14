В Гродно сотрудники главной библиотеки области доставляют литературу на дом

Источник материала: ОНТ

Гродно сотрудники главной библиотеки области доставляют литературу на дом" class="one-news__figure-img">

В Гродно сотрудники главной библиотеки области готовы оказать внимание и детям, и пожилым родственникам медиков. Одни сейчас на каникулах, другие стараются лишний раз не выходить на улицу.

Достаточно одного звонка и литературу доставят на дом. Журналы, газеты и лучшие книжные издания, за которыми читатели обычно выстраиваются в очередь. Санитарные требования соблюдают строго: маска, перчатки и минимум общения. Акция только стартовала, но уже набирает популярность. В день принимают около десятка звонков. Обращаются и постоянные читатели. Им тоже не отказывают. По словам специалистов, этой весной предпочтения любителей литературы изменились. Впервые детективы по популярности уступили место романам с хэппиэндом, рассказам о любви и классике.

Чтобы избежать скученности в залах библиотеки, сотрудники теперь продлевают издания по телефону, дистанционно принимают и заказы на подбор литературы. После каждого читателя книги на время помещают на карантин.

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