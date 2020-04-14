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«Покосился дом и деревья»: Собчак уличила Канделаки в использовании «лютого фотошопа» и высмеяла её фигуру
Источник материала: ОНТ
Между двумя известными российскими ведущими разгорелся новый скандал. Так, 38-летняя Ксения Собчак обвинила 44-летнюю Тину Канделаки в любви к отфотошопленым снимкам.
Недавно в своём Telegram-канале Ксения Собчак поделилась снимком Тины Канделаки из её Instagram. На фото Собчак выделила участок.
Тина не проигнорировала нападки своей коллеги. В ответ она опубликовала оригинальный снимок. Если сравнивать его с фото, опубликованным ранее, то можно увидеть, что изображение прошло обработку. Рядом со своим снимком Канделаки поместила фото ягодиц Собчак, которую та опубликовала на своей странице в соцсети. Телеведущая ответила своей недоброжелательнице и поблагодарила за повышенное внимание к своей персоне.
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«Покосился дом и деревья»: Собчак уличила Канделаки в использовании «лютого фотошопа» и высмеяла её фигуру
Между двумя известными российскими ведущими разгорелся новый скандал. Так, 38-летняя Ксения Собчак обвинила 44-летнюю Тину Канделаки в любви к отфотошопленым...
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