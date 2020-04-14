|
Лера Кудрявцева потеряла ребенка
Источник материала: ОНТ
Телеведущая Лера Кудрявцева потеряла ребенка. Об этом она сообщила во время прямого эфира в
Кудрявцева рассказала, что забеременела в третий раз почти сразу после того, как на свет появилась ее дочь Маша летом 2018-го в результате удачного ЭКО.
По словам звезды, она почувствовала боли в спине и тяжесть в животе, в итоге решила обратиться к врачу.
«Я, разумеется, сразу же подумала, что там что-то плохое. Я же паникерша. А она сообщила, что я беременна, причем уже два месяца», —рассказала Кудрявцева.
Ведущая призналась, что намеревалась оставить ребенка, однако не смогла его выносить. Сама Кудрявцева считает, что после ЭКО и непростой беременности ее организм был ослаблен, поэтому и произошел выкидыш.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Телеведущая Лера Кудрявцева потеряла ребенка. Об этом она сообщила во время прямого эфира в Instagram. Кудрявцева рассказала, что забеременела в третий раз почти сразу...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)