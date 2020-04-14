Источник материала: ОНТ

Телеведущая Лера Кудрявцева потеряла ребенка. Об этом она сообщила во время прямого эфира в Instagram .

Кудрявцева рассказала, что забеременела в третий раз почти сразу после того, как на свет появилась ее дочь Маша летом 2018-го в результате удачного ЭКО.

По словам звезды, она почувствовала боли в спине и тяжесть в животе, в итоге решила обратиться к врачу.

«Я, разумеется, сразу же подумала, что там что-то плохое. Я же паникерша. А она сообщила, что я беременна, причем уже два месяца», —рассказала Кудрявцева.

Ведущая призналась, что намеревалась оставить ребенка, однако не смогла его выносить. Сама Кудрявцева считает, что после ЭКО и непростой беременности ее организм был ослаблен, поэтому и произошел выкидыш.

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