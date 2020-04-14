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Шагая пограничными тропами…

14.04.2020 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

На погранзаставе «Дивин» – новый начальник. Павел Ковалюк родом из деревни Именин.

Шагая пограничными тропами…

В его рабочем кабинете строго всё на своих местах – нет ни одной лишней детали.

– Я с детства хотел быть военным. Папа служил в вертолётной части в Кобрине, летал на Ми-26, – делится начальник заставы. – И я решил, что обязательно пойду в Военную академию Республики Беларусь.

Окончив Именинскую среднюю школу, Павел Валерьевич отправился в столицу. По его словам, самым сложным был курс молодого бойца. Научиться жить по уставу непросто, но со временем втянулся.                                                                                                                               

– В Военной академии мне очень помогло то, что в школьные годы я много занимался спортом. Во время учёбы увлекся боксом и единоборствами.

Со временем Пограничный факультет, на котором учился Павел, был преобразован в Институт пограничной службы.

– Пошёл в пограничники по примеру брата, который служил в Полоцком погранотряде, – рассказывает собеседник.

Специальность «управление подразделениями органов пограничной службы» предполагала, что Павла Валерьевича могли отправить служить в любой уголок страны. Судьба вернула его в Брестскую область. Первым местом службы был один из погранпостов в Ивановском районе, где он занимал должность заместителя начальника по идеологической работе. Через год, в 2015, был переведён в Столинский район на мобильную погранзаставу. В 2016 году на погранзаставе «Городная» Столинского района занял должность начальника. В Дивин прибыл в 2018 году с погранзаставы «Речица» на Столинщине.

По словам Павла Ковалюка, самое главное – наладить общение в коллективе.

Опыт работы идеологом помогает новому начальнику налаживать хорошее взаимодействие как с местной властью, так и с жителями приграничья.

– Важной задачей является не только совместное выявление нарушителей пограничного законодательства – для этого у нас работает добровольная дружина, которая проводит как самостоятельные рейды, так и вместе с нами. Большое внимание уделяется и военно-патриотическому воспитанию молодежи. На базе Дивинской средней школы работает объединение по интересам «Юный друг пограничника». Мы проводим экскурсии для школьников, воспитанников детского сада. Участвуем в культурно-массовых мероприятиях, в том числе и с привлечением военного оркестра Пинского погранотряда.   

– Мы стараемся развивать в бойцах силу, выносливость, терпение и другие необходимые качества для хорошего физического здоровья, ведь пограничники защищают рубежи Отечества, – рассказывает о служебных буднях Павел Ковалюк.

С новым начальником заставы местные жители уже успели познакомиться во время сельского схода жителей Дивина. Он уверен, что сотрудничество пограничников и жителей приграничья будет только укрепляться.

Новому начальнику было предоставлено служебное жильё в доме офицерского состава. Свободного времени у него немного, но на любимую рыбалку минутка находится.

Людмила ПАШКОВИЧ.

Фото автора.

 

 

 

 

 
Теги: знакомства
 
 
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