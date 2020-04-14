Горим: в 78 районах Беларуси уже запрещено посещать леса

Больше всего таких районов в Гомельской области — 21. В Гродненской их 17, в Брестской — 16, в Минской — 15 и в Могилевской — 9.





Меры вводятся в связи с высоким риском возникновения пожаров в лесах в установившуюся сухую погоду.



