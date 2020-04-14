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Горим: в 78 районах Беларуси уже запрещено посещать леса
Источник материала: Партизан
Временные запреты и ограничения на посещение лесов по состоянию на утро 14 апреля действуют в 78 районах страны
Больше всего таких районов в Гомельской области — 21. В Гродненской их 17, в Брестской — 16, в Минской — 15 и в Могилевской — 9.
Меры вводятся в связи с высоким риском возникновения пожаров в лесах в установившуюся сухую погоду.
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Временные запреты и ограничения на посещение лесов по состоянию на утро 14 апреля действуют в 78 районах страны
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