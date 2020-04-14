На окраине Гродно построят новый жилой микрорайон. Смотрите, как он будет выглядеть

Источник материала: Tut.by

Квартал на пересечении Румлевского проспекта и улицы Белуша напротив ГАИ через два года начнет превращаться в большой многоэтажный и густонаселенный жилой микрорайон. Проект детальной застройки территории, которую называют «Понемунь», уже готов и в скором времени будет выставлен на общественные обсуждения, сообщает «Вечерний Гродно».



Фото: grodno.gov.by

До 1939 года эти территории входили в состав имения князя Друцкого. Земли здесь плодородные, и князья неслучайно выбрали их для своих сельскохозяйственных угодий. После открытия сельскохозяйственного института друцкие земли стали учебно-опытным хозяйством. В конце 70-х годов прошлого века рядом построили Румлевский мост, а потом — секретный объект 5−16: две радиовышки высотой по 124 метра и две по 60 метров «глушили» зарубежные радиостанции. Вышки были снесены в 2016 году.

Как рассказали в Гродненском горисполкоме, сейчас на месте будущей стройки находятся 4 дома на 23 квартиры, где проживает 49 человек. Эти здания будут снесены. На их месте появятся многоэтажки, где будут жить примерно 3,2 тысячи человек. Предусмотрено 1476 квартир и 1755 парковочных мест, большинство из них будет находиться на улице, однако примерно 320 мест будет в подземных паркингах и еще 300 — на многоуровневом паркинге.



Фото: grodno.gov.by

Основу жилой застройки составят пятиэтажные дома, однако будут и «свечки» в 13 этажей. Также на проекте видны общественные пространства — торговые центры и объект социальной инфраструктуры с большим стадионом.

Одной из фишек будущего микрорайона станет 2−3 этажное здание возле перекрестка у ГАИ — скорее всего, это будет торговый центр. Оно будет построено в форме полумесяца, а по центру будет проходить сквозная застекленная пешеходная дорожка.



Фото: grodno.gov.by

Стройку планируют начать уже в 2022 году. Строить будут до 2024-го.

Общественные обсуждения проекта должны пройти с 21 апреля по 15 мая этого года.

Замечания и предложения можно будет направлять по следующим адресам: Гродненский городской исполнительный комитет, г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, 230 023, по электронной почте: arhitektura@gorod.grodno.by или используя сервис «Электронные обращения» на официальном сайте Гродненского горисполкома grodno.gov.by;

Управление архитектуры и градостроительства Гродненского горисполкома: г. Гродно, пл. Антония Тизенгауза, 3, 230 023, тел. 72−26−01 — секретарь комиссии Борейко Ольга Владимировна.