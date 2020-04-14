Посмотрите, как олимпийская чемпионка сняла штаны, стоя на руках

Источник материала: Tut.by

Гимнастка и олимпийская чемпионка из США Симона Байлз сняла видео, на котором снимает с себя штаны очень необычным способом. Ролик в соцсетях уже посмотрели более 14 миллионов раз, и повторить трюк гимнастки смогут очень немногие. Посмотрите, что она сделала!