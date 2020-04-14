О финансах





Клуб в поиске партнеров и спонсоров, но учитывая наши реалии, очень тяжело найти спонсора, который мог бы переключиться на полный бюджет клуба, который был. Потому что сахарорафинадный комбинат от общего процента 80-85 процентов финансировал наш клуб. И сейчас ситуация плачевная. Я бы даже сказал так. Но ребятам вчера зарплату выплатили. Не выплачены только премиальные.





Конечно, если не будет должного финансирования, то мы же понимаем, что страна футбольная может потерять таких два клуба самобытных как «Слуцк» и «Городея». Но это не только главная команда, вы же понимаете, что это еще 250 детей в нашей ДЮСШ. Без главной команды мы тоже не можем. Особенно в таком городе как Слуцк – это единственная отрада, единственная возможность куда-то сходить.





О краудфандинге (собрано чуть более 3 тыс долларов)





На банковских счетах совсем маленькая сумма. Порядка трехсот рублей белорусских. 40 евро из Великобритании прислали и 700 российских рублей. Счета открыты как для физических лиц из заграницы, точно так же для юридических лиц и ИП в Беларуси, – сказал Бунос в эфире программы «Арена» на «Беларусь 1».





Ранее сообщалось, что «Слуцк» не получит спонсорской помощи от сахарорафинадного комбината.









Николая Прудника и директора Городейского сахарного комбината Михаила Криштаповича. Напомним, 24 января по приказу Александра Лукашенко над Польшей был развернут самолет, который летел из Минска в Мюнхен. После приземления в Гродно с рейса сняли директора Слуцкого сахарорафинадного комбинатаи директора Городейского сахарного комбината





Руководители крупных предприятий попали за решетку. Вскоре к ним добавились боссы Скидельского и Жабинковского сахарных заводов – Дмитрий Егоров и Виктор Миронов.





В отношении директоров возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 430 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Получение взятки в особо крупном размере) и по ч. 2 ст. 431 (Дача взятки в крупном размере). Статьи предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы.