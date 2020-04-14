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Пожилые белорусы стали чаще обращаться за помощью в социальные службы
Источник материала: ОНТ
Пожилые белорусы стали более ответственно относиться к собственному здоровью и прислушиваться к рекомендациям медиков: воздерживаться от посещения общественных мест в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Об этом свидетельствует рост обращений за помощью в социальные службы.
Купить продукты, лекарства, оплатить коммунальные услуги – такие простые, но жизненно-важные просьбы каждый день поступают на горячие линии в центры социального обслуживания Бреста. Прием заявок от населения ведется каждый день. Процесс полностью прозрачный, вместе с покупками волонтеры приносят чек.
В основном на горячую линию звонят инвалиды, одинокие и пожилые люди, которым в силу возраста или по состояния здоровья сейчас рекомендовано оставаться дома. Чтобы не подвергать их опасности, волонтеры соблюдают все защитные меры.
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Пожилые белорусы стали более ответственно относиться к собственному здоровью и прислушиваться к рекомендациям медиков: воздерживаться от посещения общественных...
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