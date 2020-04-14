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Минздрав назвал число зараженных СОVID-19 по регионам
14.04.2020 15:06 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
В Брестской области зарегистрировано 73 случая, Витебской — 848, Гомельской — 106, Гродненской — 53, Минске — 1691, Минской области — 359, Могилевской — 151.
БЕЛТА.
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В Брестской области зарегистрировано 73 случая, Витебской — 848, Гомельской — 106, Гродненской — 53, Сообщение Минздрав назвал число зараженных СОVID-19 по регионам...
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