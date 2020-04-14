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Пожар в Чернобыле удалось остановить благодаря дождю

14.04.2020 13:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По состоянию на утро 14 апреля в Чернобыльской зоне наблюдается прогресс в тушении пожаров. Открытого огня нет - остается лишь незначительное тление лесной подстилки отдельными очагами.

По последней информации спасателей, в Зоне отчуждения продолжается тление травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами. К тушению огня привлечены более 400 человек и 100 единицы техники. 

"Открытого огня нет. Наблюдается незначительное тления лесной подстилки отдельными очагами", - заявили в ведомстве.

Уточняется, что спасатели создали около 110 км минерализованных полос. Пожарная авиация (3 самолета, 3 вертолета) 13 апреля осуществила 227 сбросов (538 тонн воды). Радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений.

Также в пресс-службе ГосЧС заявили, что угрозы ЧАЭС и хранилищам от огня нет.

В свою очередь член общественного совета Госагентства по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко заявил, что в борьбе с огнем помог дождь, который прошел в Киевской области.


"Все идет на спад … Я очень надеюсь, что сегодня последний день этого пожара и мы сможем выдохнуть", - заявил общественник.
 
 
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По состоянию на утро 14 апреля в Чернобыльской зоне наблюдается прогресс в тушении пожаров. Открытого огня нет - остается лишь незначительное тление лесной...
 
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