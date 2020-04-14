Пожар в Чернобыле удалось остановить благодаря дождю

По последней информации спасателей, в Зоне отчуждения продолжается тление травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами. К тушению огня привлечены более 400 человек и 100 единицы техники.





"Открытого огня нет. Наблюдается незначительное тления лесной подстилки отдельными очагами", - заявили в ведомстве.





Уточняется, что спасатели создали около 110 км минерализованных полос. Пожарная авиация (3 самолета, 3 вертолета) 13 апреля осуществила 227 сбросов (538 тонн воды). Радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений.





Также в пресс-службе ГосЧС заявили, что угрозы ЧАЭС и хранилищам от огня нет.





В свою очередь член общественного совета Госагентства по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко заявил, что в борьбе с огнем помог дождь, который прошел в Киевской области.









"Все идет на спад … Я очень надеюсь, что сегодня последний день этого пожара и мы сможем выдохнуть", - заявил общественник.