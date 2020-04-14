Источник материала: Вороновская газета





Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется воздержаться от посещения пасхальных богослужений , заявила во время стрима заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА.

Минздрав дважды встречался с представителями православного духовенства, обсуждались особенности проведения пасхальных мероприятий для минимизации заражения прихожан. В обращении Митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси говорится, что людям, которые имеют хронические заболевания, нужно остаться дома и не посещать пасхальные богослужения.

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