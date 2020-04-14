Доллар падает с 3 апреля. Какие курсы валют сейчас в обменниках

Источник материала: Tut.by

Белорусский рубль продолжает восстанавливать потерянные позиции к доллару. На торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже курс доллара падает с 3 апреля. Банки реагируют на эти новости снижением курсов валют в обменниках. FINANCE.TUT.BY посмотрел, в каких банках сейчас выгоднее всего покупать доллары и евро, а в каких — сдавать.





Самый высокий курс продажи банком доллара сейчас составляет 2,5 рубля (Белагропромбанк и Цептербанк), а самый низкий — 2,456 рубля (Технобанк).

Выгоднее всего сдавать американскую валюту сейчас в Абсолютбанк и Paritetbank — 2,451 рубля.

Выгоднее всего покупать сейчас евро в Paritetbank, Абсолютбанк, БСБ-Банк, РРБ-Банк — 2,688 рубля. Выше всего курс евро сейчас в Банк БелВЭБ, БПС-Сбербанк, Белагропромбанк — 2,73 рубля.

Самый выгодный курс покупки банком евро — 2,68 рубля (Абсолютбанк).