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Доллар падает с 3 апреля. Какие курсы валют сейчас в обменниках
Источник материала: Tut.by
Белорусский рубль продолжает восстанавливать потерянные позиции к доллару. На торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже курс доллара
Самый высокий курс продажи банком доллара сейчас составляет 2,5 рубля (Белагропромбанк и Цептербанк), а самый низкий — 2,456 рубля (Технобанк).
Выгоднее всего сдавать американскую валюту сейчас в Абсолютбанк и Paritetbank — 2,451 рубля.
Выгоднее всего покупать сейчас евро в Paritetbank, Абсолютбанк, БСБ-Банк, РРБ-Банк — 2,688 рубля. Выше всего курс евро сейчас в Банк БелВЭБ, БПС-Сбербанк, Белагропромбанк — 2,73 рубля.
Самый выгодный курс покупки банком евро — 2,68 рубля (Абсолютбанк).
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Белорусский рубль продолжает восстанавливать потерянные позиции к доллару. На торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже курс доллара падает с 3 апреля. Банки...
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