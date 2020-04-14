7 ошибок, которые мы совершаем перед тем, как встать на весы

Источник материала: ОНТ

Взвешивание является одним из самых волнительных этапов во время похудения. Всем хочется, чтобы лишний вес уходил как можно скорее. Для этого многие по 100 раз встают на весы, мечтая увидеть меньшую цифру.

Если вы усиленно работаете над собой, но килограммы прибавляются, не стоит отчаиваться. Порой на точность измерения может повлиять даже день недели, сообщает доктор медицинских наук, диетолог Лиза Валенте.

Весы могут показать неточную цифру в следующих ситуациях:

1. Вы взвешиваетесь после тренировки

Если вы недавно начали заниматься спортом или вернулись после долгого перерыва, то ваши мышцы получат дополнительную нагрузку. Из-за неё произойдёт кратковременный воспалительный процесс. Не стоит паниковать. В этом нет ничего страшного. Единственное негативное последствие — это удержание воды в организме. Однако иногда бывает обратная ситуация, когда после усиленных тренировок весы показывают меньшие цифры из-за обезвоживания.

2. Вы взвешиваетесь во время менструации

Во время менструации у многих женщин возникает ощущение вздутия живота. Гормональные изменения, задержка жидкости, а также смена пищевых привычек могут повлиять на увеличение вашего веса. Не стоит взвешиваться во время менструаций. Лучше сосредоточиться на заботе о своём теле.

3. Вы съели много солёной пищи

Если вы съели много солёного на ночь или же если вы всегда предпочитаете более солёную пищу, то это обязательно повлияет на ваш вес. Солёная еда провоцирует задержку жидкости. Не стоит винить себя за разовый срыв. Но если солёная еда всегда присутствует в вашем рационе, то попробуйте себя ограничивать.

4. Вы много пьёте воды

Если ранее вы не потребляли так много жидкости, то организму потребуется время, чтобы привыкнуть. Однако до этого момента число на весах может колебаться. Питьевая вода действительно помогает похудеть в случае, если при помощи неё вы заменяете газировки и другие напитки с высоким содержанием сахара. Просто дайте вашему организму приспособиться к переменам.

5. Вы недавно плотно поели

Не стоит взвешиваться сразу после еды, она переваривается на протяжении восьми часов. Помимо этого, натрий и сахар могут провоцировать задержку жидкости в организме, а также вздутие живота. Вместо того, чтобы взвешиваться каждый час, пейте воду и гуляйте.

6. Вы работаете над мышцами

Набирая мышечную массу мы можем избавляться от жира. Из-за того, что мышцы занимают меньше места чем жир, у вас могут уменьшаться объёмы. Однако число на весах будет оставаться прежним или даже увеличиваться.

7. Вы не запустили пищеварительный процесс

Многие знают, что с утра вес наиболее точный. Именно поэтому девушки сразу после подъёма с кровати встают на весы. Однако это не совсем правильно. Дело в том, что пищеварительный процесс ещё не запущен. Выпейте стакан воды, дайте своему организму время проснуться, прогуляйтесь и только потом взвешивайтесь.

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