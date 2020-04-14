В Беларуси запустился экспериментальный мессенджер от «ВКонтакте»

Источник материала: Tut.by

«ВКонтакте» представила в Беларуси экспериментальный продукт — мессенджер VK Me . Его уже можно скачать в App Store и Google Play страны. Об этом сообщили в самой компании.





Отмечается, что пользователям этого мессенджера доступны функции, которых нет в основном приложении соцсети:

режим невидимки — если он включен, в приложении будет отображаться, что собеседник «заходил недавно», даже когда он онлайн;

установка собственного фона — можно придать чатам любой внешний вид;

возможность назвать близких так, как хочется, а не как они записаны в соцсети.

Кроме того, пользователи VK Me в Беларуси первыми получили возможность протестировать фантом-чаты с исчезающими сообщениями. В дальнейшем они могут появиться и в России — в рамках основного приложения ВКонтакте.

Прямо в этом мессенджере пользователи могут переводить деньги; звонить по видео и без; отправлять стикеры, фото и видео; записывать аудиосообщения; делиться геолокацией и многое другое. Также предусмотрено быстрое переключение между VK Me и приложением ВКонтакте.

Мессенджер не требует привязки к профилю в социальной сети — общаться можно с контактами из телефонной книги и друзьями из «ВКонтакте». Если сообщение отправлено человеку, которого нет в друзьях, то он получит запрос на переписку.