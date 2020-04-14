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В Беларуси запустился экспериментальный мессенджер от «ВКонтакте»
Источник материала: Tut.by
«ВКонтакте» представила в Беларуси экспериментальный продукт — мессенджер
Отмечается, что пользователям этого мессенджера доступны функции, которых нет в основном приложении соцсети:
Кроме того, пользователи VK Me в Беларуси первыми получили возможность протестировать фантом-чаты с исчезающими сообщениями. В дальнейшем они могут появиться и в России — в рамках основного приложения ВКонтакте.
Прямо в этом мессенджере пользователи могут переводить деньги; звонить по видео и без; отправлять стикеры, фото и видео; записывать аудиосообщения; делиться геолокацией и многое другое. Также предусмотрено быстрое переключение между VK Me и приложением ВКонтакте.
Мессенджер не требует привязки к профилю в социальной сети — общаться можно с контактами из телефонной книги и друзьями из «ВКонтакте». Если сообщение отправлено человеку, которого нет в друзьях, то он получит запрос на переписку.
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Пресс-служба утверждает, что белорусы первыми получили возможность протестировать фантом-чаты с исчезающими сообщениями.
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