Какие пять смартфонов сейчас больше всего интересуют белорусов

Источник материала: Tut.by

Время от времени мы проверяем, какие смартфоны популярны среди белорусов. Ниже — подборка из пяти моделей, которые сейчас чаще всего ищут покупатели. Для определения этой пятерки мы отсортировали аппараты по популярности в нашем регионе на сервисах Kupi.TUT.BY и «Яндекс.Маркет».





О плюсах и минусах устройства долго рассказывать не будем. Отметим лишь, что большинство покупателей явно считают устройство одним из лучших по соотношению цены и качества. У девайса экран на 6,3 дюйма, процессор Snapdragon 665, а также батарея на 4000 мАч. Существует несколько модификаций с разным объемом памяти, 4/64 ГБ — оптимальная.

Кого-то порадует наличие NFC-модуля, слота для двух SIM-карт и карты памяти microSD, а также стеклянной задней панели. Сканер отпечатков пальцев также размещен с задней стороны. Основная камера (48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп) снимает сносно, улучшить качество кадров получится, если установить на устройство Google-камеру. Впрочем, остальные фотомодули в аппарате скорее «для галочки».





Бестселлер корейской компании. При относительно невысокой цене устройство выглядит как флагман, правда пластиковый корпус ощущения премиальности явно не создает. Зато можно одновременно использовать карточку памяти и две симки. Не стоит забывать и о поддержке системы Samsung Pay, работающей в Беларуси.

Остальные характеристики такие: AMOLED-экран на 6,47 дюйма, процессор Exynos 9611, 6 ГБ оперативной и от 64 ГБ постоянной памяти. Батарея — на 4000 мАч. На полном заряде смартфон держится до двух дней. По камерам ситуация схожа с той, что наблюдается у Redmi. В Galaxy A51 установлено несколько модулей — 48 Мп + 12 Мп («ширик») + 5 Мп + 5 Мп. 5-мегапиксельные датчики встроили скорее ради маркетинга: особой пользы от них нет.





Это новинка от компании Huawei. Технически она мало чем отличается от предшественников, но сервисов Google в ней нет. Это значит, что в аппарате отсутствует магазин приложений "Play Маркет", а также приложение вроде YouTube или Gmail. Причем даже если установить YouTube или любую другую программу, в которой важна синхронизация с профилем Google, через APK-файл, работать она не будет.

Впрочем, в смартфоне используется собственный магазин AppGallery и Huawei Mobile Services (HMS), а недостающие программы вроде Instagram можно установить через сайты-зеркала с базой приложений из "Play Маркета".

Краткие технические характеристики P40 Lite E: экран на 6,39 дюйма, сканер отпечатков пальцев сзади, процессор Kirin 710 °F. Оперативной и постоянной памяти соответственно 64 ГБ и 4 ГБ, в активе слот для карт памяти. Объем аккумулятора — 4000 мАч, есть тройная камера (48 Мп + 8 Мп + 2 Мп).





Это улучшенная версия первого смартфона в сегодняшней подборке. Гаджет оснащается увеличенной батареей объемом в 4500 мАч. Разумеется, есть быстрая зарядка — как и в Galaxy A51 и Redmi Note 8T.

С «железом» ситуация лучше: Redmi Note 8 Pro работает на процессоре MediaTek Helio G90T. Несмотря на предвзятое отношение к чипам этой компании, он показывает себя с лучшей стороны. Оперативной памяти — 6 ГБ, постоянной — 64 ГБ или 128 ГБ. Причем по популярности на Kupi.TUT.BY обе эти модификации занимают четвертое и пятое место среди всех аппаратов в базе сервиса.

Размер экрана — 6,53 дюйма, есть камера на 64 Мп + 8 Мп («ширик») + 2 Мп + 2 Мп. Как и в других устройствах, последние два фотодатчика особой пользы не приносят. Из минусов также отсутствие возможности установить сразу две nanoSIM-карты и карту памяти. Зато в активе NFC-модуль.





Из топовых аппаратов в списке оказался только iPhone 11 от компании Apple, причем в более дорогой версии с хранилищем объемом в 128 ГБ. Если вкратце: устройство оснащается дисплеем на 6,1 дюйма, процессором Apple A13 Bionic, сдвоенной основной камерой (12 Мп + 12 Мп), а также системой распознавания лиц Face ID и технологией защиты от воды и пыли.

Проще говоря, iPhone 11 — не самая дорогая, но одна из самых популярных моделей компании из последней линейки. Устройство оснащается едва ли не самым мощным мобильным процессором на рынке среди смартфонов. Благодаря продвинутым алгоритмам искусственного интеллекта девайс прекрасно фотографирует и записывает видео. И опять же: в активе — работающая в Беларуси платежная система Apple Pay.