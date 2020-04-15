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Немецкое бюро Novitec показало свое видение суперкара McLaren Senna

15.04.2020 10:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Novitec официально представила свою новую работу — это доработанное купе McLaren Senna, которое благодаря форсировке мотора стало еще динамичнее заводской версии.


Названный в честь Айртона Сенны автомобиль после прекращения выпуска гибридного гиперкара P1 стал самым экстремальным, как говорят в McLaren, дорожным суперкаром марки. Но в немецкой Novitec посчитали, что британцы все же поскромничали и подготовили программу форсировки для четырехлитрового битурбо-V8 — его снабдили новым блоком управления, а также выхлопной системой из инконеля (никель-хромовый жаропрочный сплав) с парой патрубков диаметром 95 мм.


В результате мощность агрегата удалось поднять с 800 до 902 лошадиных сил, а крутящий момент вырос на 88 Нм (до 888 Нм). Доработанная версия Senna на 0,1 секунды раньше заводской набирает первую «сотню», а вторую — на 0,3 секунды (соответственно за 2,7 и 6,5 секунды). Максимальная скорость (340 км/ч) не изменилась.


Колесные диски диаметром (20 дюймов спереди и 21 дюйм сзади) были созданы вместе с компанией Vossen — на них смонтировали шины Pirelli P Zero размерностью 255/30 спереди и 325/25 сзади. Также в Novitec предлагают персонализировать интерьер британского купе: клиент может выбирать из различных цветовых вариантов отделки из кожи дорогих сортов и алькантары.


Стоимость тюнинг-пакета для Senna немецкая компания не сообщает.

 
 
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Компания Novitec официально представила свою новую работу - это доработанное купе McLaren Senna.
 
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