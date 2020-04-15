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Минчанин под видом респираторов продавал повязки сомнительного качества
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Госконтроль продолжает выявлять факты незаконной продажи медицинских масок. Так, минчанин, реализуя эти защитные изделия под видом респираторов, заработал более 70 тысяч рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На своих сайтах фигурант указывал два номера телефона. Один – для консультации перед продажей товара, а второй – для направления претензий. Только вот дозвониться по второму номеру покупателям не удалось.
Валерий Щербун, заместитель начальника Управления Департамента финансовых расследований КГК Беларуси по Минской области и городу Минску:
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Новости Беларуси. Госконтроль продолжает выявлять факты незаконной продажи медицинских масок. Так, минчанин, реализуя эти защитные изделия под видом...
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