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Депутаты надели маски - на улице. А раньше стеснялись?
Источник материала: Партизан
Это первое появление на публике депутатов парламента в масках.
Как
Интересно, что депутаты появились в масках на улице, несмотря на то, что на днях Лукашенко критиковал тех, кто носит маски на свежем воздухе.
Напомним, первым (и единственным) депутатом, который надел маску на заседание парламента, стал журналист Тенгиз Думбадзе.
Лукашенко и его ближайшее окружение масок не носят.
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Это первое появление на публике депутатов парламента в масках.
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