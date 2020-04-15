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Депутаты надели маски - на улице. А раньше стеснялись?

15.04.2020 10:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Это первое появление на публике депутатов парламента в масках.

Как сообщает БелТА, Валерий Мицкевич и Людмила Макарина-Кибак передали 14 апреля врачам 6-й городской клинической больницы Минска средства индивидуальной защиты — комбинезоны и респираторы, приобретенные за личные средства.



Интересно, что депутаты появились в масках на улице, несмотря на то, что на днях Лукашенко критиковал тех, кто носит маски на свежем воздухе.

Напомним, первым (и единственным) депутатом, который надел маску на заседание парламента, стал журналист Тенгиз Думбадзе.

Лукашенко и его ближайшее окружение масок не носят.
 
Теги: Минск
 
 
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Это первое появление на публике депутатов парламента в масках.
 
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