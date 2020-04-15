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Рецепты пасхального кулича и пасхи из творога

15.04.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Рецепт пасхального кулича

Рецепты пасхального кулича и пасхи из творога
Фото открытых интернет-источников

Ингредиенты:

мука пшеничная – 1кг, молоко – 400 г, дрожжи – 1 пачка сухих или 50 г живых, сахар – 300 г, соль – 1 ч.л., сливочное масло – 300 г, желтки яичные сырые – 10 шт., изюм – 150 г, цукаты – 150 г, ванилин – 1 пакетик, коньяк – 50 г.
Все составляющие для приготовления выпечки должны быть теплые.

Приготовления:

1. Чтобы тесто получилось пышным, прежде всего нужно настоять опару – это одно из главных правил идеального кулича. В подогретое молоко высыпать дрожжи (если вы пользуетесь живыми дрожжами, их лучше покрошить ножом и распределить в молоке до полного растворения). Медленно всыпать стакан муки, постоянно перемешивая. Добавить большую ложку сахара и снова хорошенько перемешать. Посуду с содержимым поставить в тепло на полчаса.

2. В глубокой миске растереть мягкое сливочное масло с сахарным песком. Смесь должна получиться равномерной, белой. Как только консистенция будет максимально однородной, отправить в посуду желтки по одному. После каждого желтка массу нужно перемешивать до тех пор, пока он полностью не сольется с содержимым. Только после этого можно отправлять туда следующий желток. Затем добавить соль, ванилин и тщательно перемешать.

3. Теперь очередь муки. Ее необходимо просеять, лучше несколько раз. Далее понемногу всыпать ее к сливочно-яичной смеси и влить опару. Тесто очень тщательно замешать и оставить на 45 минут под крышкой в теплом месте.Тем временем замочить изюм с цукатами в коньяке.

4. Вымоченные продукты вмешать в тесто. Теперь ему снова потребуется отдохнуть минут 20. Форму для запекания выстелить пергаментной бумагой и немного смазать маслом. В каждую из них влить тесто на 1/3 часть посуды. Накрыть пищевой пленкой или хлопковой салфеткой и дать настояться еще 15-20 минут. За это время тесто должно разрастись в размерах примерно наполовину.

5. В разогретую до средней температуры духовку поставить наши куличики. Их готовность можно определить с помощью лучины, проткнув хлеб. Если она выходит чистая – значит изделие готово. Точное время приготовления кулича невозможно определить. Это зависит от размера изделия и от мощности духовки.
Не забудьте верхушку смазать глазурью (взбить яичные белки с песком до белой пены), посыпать кондитерским конфетти и украсить на свой вкус.

Царская сырая пасха из творога без выпечки и яиц

Рецепты пасхального кулича и пасхи из творога

Фото из открытых интернет-источниковПоистине царское и очень вкусное творожное лакомство получается по этому рецепту. В составе есть 3 вида шоколада – белый, молочный и темный. И состоит десерт из трех соответственных слоев.

Ингредиенты:

творог жирностью 9-12% – 600 г, ванилин по вкусу, жирные сливки – 200 г (заменяется при необходимости тем же количеством некислой сметаны), размягченное (теплое) сливочное масло – 100 г, сахарная пудра – 70-80 г, белый шоколад – 50 г, темный шоколад (с содержанием 56% какао) – 50 г, молочный шоколад – 50 г, измельченный фундук – 15 г, апельсиновые цукаты – 20 г.

Приготовления:

Ставим сито над большой миской. Протираем через него творог с помощью ложки. Эту процедуру запросто можно заменить взбиванием до однородного состояния блендером. К нему вливаем сливки, размягченное масло, сахарную пудру и ваниль. Взбиваем блендером до ровной консистенции.

Фундук измельчаем с помощью кухонного комбайна или в мясорубке. Цукаты нарезаем мелкими кусочками. 3 вида шоколада измельчаем ножом или трем теркой в три отдельные миски. Ставим их по отдельности на водяную баню и, помешивая, доводим до жидкого однородного состояния.

Делим творожную массу на три части. Одну из них перемешиваем с белым шоколадом. Вторую отправляем к молочному, туда же всыпаем орехи. Третью, соответственно, перекладываем в темную массу вместе с цукатами. Каждую из них вымешиваем отдельно.

Вверх дном на тарелку ставим пасочницу. Двухслойную марлю смачиваем в кипяченой воде и отжимаем. Выстилаем ею форму, стараясь распределить складки по углам, чтобы на бортиках никаких заломов не оставалось. Выкладываем первым слоем всю массу с белым шоколадом. При этом форма заполнится на треть. Следующей идет масса с орешками, а третьей, соответственно, с цукатами. Таким образом, наш десерт будет трехслойным и трехцветным – от светлого к темному. Заворачиваем краями марли, устанавливаем груз и в таком виде убираем в холодильник минимум на ночь. Но лучше приготовить ее утром, накануне пасхи. Готовое изделие переворачиваем на блюдо, украшаем тем, чем нравится и подаем.

Наталья ЛОГУНОВА

 
 
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Рецепт пасхального кулича Ингредиенты: мука пшеничная – 1кг, молоко – 400 г, дрожжи – 1 пачка сухих или 50 г живых, сахар – 300 г, соль...
 
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