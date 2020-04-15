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Глава АБФФ хочет продать трансляции и Первой лиги по футболу
Источник материала: Tut.by
Глава АБФФ Владимир Базанов в
Корреспондент «Беларусь» 5 спросил у Базанова о том, вдруг есть предложения о покупке трансляции и этого чемпионата другими странами.
— Мы пытаемся продвинуть, чтобы ее [Первую лигу] смотрели тоже.
— Были слухи, что в Германии этим интересовались.
— Пытаемся мы, пытаемся, — повторил Базанов.
В очередной раз был затронут вопрос и о покупке трансляций Высшей лиги российским «Матч ТВ» за 210 тысяч долларов.
— Это неправильная цифра. Нет, — ответил глава ведомства.
— Дешевле?
— Да, конечно меньше. Там идет по каждому матчу. Небольшие суммы. Просто кто-то придумал и назвал такую большую сумму и все думают, что мы сейчас продвигаем и ахово зарабатываем. Нет. Нам важно в первую очередь то, что сейчас узнают всю Беларусь. Весь мир. Вот это важно.
— Но о таких огромных суммах не идет речь?
— Не идет, нет.
— Секрет сколько, да?
— Это коммерческая тайна.
— В случае приостановки чемпионата нужно будет какие-то средства вернуть?
— Конечно. Но нам пока еще никто ничего не перечислял. У нас контракт так составлен, что мы потом должны получить, — сказал Базанов.
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