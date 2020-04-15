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Глава АБФФ хочет продать трансляции и Первой лиги по футболу

15.04.2020 12:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Глава АБФФ Владимир Базанов в эфире программы «Спорт Кадр» рассказал, что старт первенства по футболу в Первой лиге в эту субботу «будет зависеть от ситуации».


Скриншот из программы

Корреспондент «Беларусь» 5 спросил у Базанова о том, вдруг есть предложения о покупке трансляции и этого чемпионата другими странами.

— Мы пытаемся продвинуть, чтобы ее [Первую лигу] смотрели тоже.

— Были слухи, что в Германии этим интересовались.

— Пытаемся мы, пытаемся, — повторил Базанов.

В очередной раз был затронут вопрос и о покупке трансляций Высшей лиги российским «Матч ТВ» за 210 тысяч долларов.

— Это неправильная цифра. Нет, — ответил глава ведомства.

— Дешевле?

— Да, конечно меньше. Там идет по каждому матчу. Небольшие суммы. Просто кто-то придумал и назвал такую большую сумму и все думают, что мы сейчас продвигаем и ахово зарабатываем. Нет. Нам важно в первую очередь то, что сейчас узнают всю Беларусь. Весь мир. Вот это важно.

— Но о таких огромных суммах не идет речь?

— Не идет, нет.

— Секрет сколько, да?

— Это коммерческая тайна.

— В случае приостановки чемпионата нужно будет какие-то средства вернуть?

— Конечно. Но нам пока еще никто ничего не перечислял. У нас контракт так составлен, что мы потом должны получить, — сказал Базанов.

 
 
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