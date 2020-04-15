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Недовешивали халву и макароны: в магазинах Могилевской области выявлены факты нарушений
Источник материала: ОНТ
В магазинах Могилевской области обнаружены факты недовеса фасованных товаров,
Во время очередной проверки на соответствие количества товара указанной на этикетке массе в торговой сети оказалось, что в большинстве случаев требования нарушались. В 10 из 12 наименований импортной фасованной продукции, которую реализовывал магазин в первом квартале этого года, действительное количество товара в упаковке выходило меньше, чем задекларировано в маркировке производителями и импортерами.
К примеру, из 10 упаковок пряника «Привереда» установлен недовес до 8,8 г в каждой, до 7 г – в халве подсолнечной на фруктозе «Царская», до 6,1 г – в макаронах из твердых сортов пшеницы.
В итоге с продажи снята продукция на сумму почти 267 рублей.
Составлено семь протоколов об административных правонарушениях, а также выданы предписания об устранении выявленных фактов.
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В магазинах Могилевской области обнаружены факты недовеса фасованных товаров, сообщили БЕЛТА в Могилевской областной инспекции Госстандарта. Во время очередной...
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