Недовешивали халву и макароны: в магазинах Могилевской области выявлены факты нарушений

Источник материала: ОНТ

В магазинах Могилевской области обнаружены факты недовеса фасованных товаров, сообщили БЕЛТА в Могилевской областной инспекции Госстандарта.

Во время очередной проверки на соответствие количества товара указанной на этикетке массе в торговой сети оказалось, что в большинстве случаев требования нарушались. В 10 из 12 наименований импортной фасованной продукции, которую реализовывал магазин в первом квартале этого года, действительное количество товара в упаковке выходило меньше, чем задекларировано в маркировке производителями и импортерами.

К примеру, из 10 упаковок пряника «Привереда» установлен недовес до 8,8 г в каждой, до 7 г – в халве подсолнечной на фруктозе «Царская», до 6,1 г – в макаронах из твердых сортов пшеницы.

В итоге с продажи снята продукция на сумму почти 267 рублей.

Составлено семь протоколов об административных правонарушениях, а также выданы предписания об устранении выявленных фактов.

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