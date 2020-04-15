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В Москве парада на 9 мая не будет? Ветераны просят Путина отложить
Источник материала: Партизан
Ветеранские организации России попросили Путина отложить парад Победы в Москве, который должен пройти 9 мая.
Ветеранские организации попросили президента РФ Владимира Путина отложить парад Победы в Москве. Об этом говорится в обращении, передает
О реакции Кремля пока не соощается.
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Ветеранские организации России попросили Путина отложить парад Победы в Москве, который должен пройти 9 мая.
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