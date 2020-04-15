В Мадриде из-за карантина появились уличные кинотеатры

Источник материала: ОНТ

Жители Мадрида теперь могут посетить киносеанс, не выходя из дома. Для них на улицах города установили портативные кинотеатры, чтобы скрасить будни тем, кто уже месяц не выходил в свет.



Внешне экраны можно легко спутать с рекламными баннерами, однако в кино-меню вошли только полнометражные фильмы. Причем, на любой вкус.

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