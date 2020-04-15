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Названы главные «фишки» нового флагмана Nokia
Источник материала: Tut.by
Gizmochina со ссылкой на Nokia_anew
Аппарат планируют оснастить экраном на 120 Гц — благодаря этому устройство, как и другие топовые смартфоны этого года, будет ощущаться намного более быстрым. Процессором выступит топовый SoC от компании Qualcomm — Snapdragon 865. Также говорят о поддержке 5G-сетей. Операционная система — Android 10, предоставляющаяся по программе Android One.
Аппарат оснастят пента-камерой. Вероятно, разрешение одного из фотодатчиков составит 64 Мп или 108 Мп. Кроме того, в активе окажется датчики для широкоугольной и макросъемки. Разрешение фронтальной камеры составит 48 Мп. Некоторые источники утверждают, что ее разместят под дисплеем, но это пока не подтверждено.
Предполагаемое время анонс — вторая половина года.
Ниже — цены других смартфонов Nokia:
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Предполагаемое время анонс - вторая половина года.
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