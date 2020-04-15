ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Названы главные «фишки» нового флагмана Nokia

15.04.2020 14:26 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Gizmochina со ссылкой на Nokia_anew рассказал о характеристиках нового флагманского смартфона компании HMD Global — Nokia 9.3 PureView.


На фото Nokia 9 PureView. Фото: PhoneArena

Аппарат планируют оснастить экраном на 120 Гц — благодаря этому устройство, как и другие топовые смартфоны этого года, будет ощущаться намного более быстрым. Процессором выступит топовый SoC от компании Qualcomm — Snapdragon 865. Также говорят о поддержке 5G-сетей. Операционная система — Android 10, предоставляющаяся по программе Android One.

Аппарат оснастят пента-камерой. Вероятно, разрешение одного из фотодатчиков составит 64 Мп или 108 Мп. Кроме того, в активе окажется датчики для широкоугольной и макросъемки. Разрешение фронтальной камеры составит 48 Мп. Некоторые источники утверждают, что ее разместят под дисплеем, но это пока не подтверждено.

Предполагаемое время анонс — вторая половина года.

Ниже — цены других смартфонов Nokia:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предполагаемое время анонс - вторая половина года.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Москве парада на 9 мая не будет? Ветераны просят Путина отложить
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
15.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика