Названы главные «фишки» нового флагмана Nokia

Источник материала: Tut.by

Gizmochina со ссылкой на Nokia_anew рассказал о характеристиках нового флагманского смартфона компании HMD Global — Nokia 9.3 PureView.



На фото Nokia 9 PureView. Фото: PhoneArena

Аппарат планируют оснастить экраном на 120 Гц — благодаря этому устройство, как и другие топовые смартфоны этого года, будет ощущаться намного более быстрым. Процессором выступит топовый SoC от компании Qualcomm — Snapdragon 865. Также говорят о поддержке 5G-сетей. Операционная система — Android 10, предоставляющаяся по программе Android One.

Аппарат оснастят пента-камерой. Вероятно, разрешение одного из фотодатчиков составит 64 Мп или 108 Мп. Кроме того, в активе окажется датчики для широкоугольной и макросъемки. Разрешение фронтальной камеры составит 48 Мп. Некоторые источники утверждают, что ее разместят под дисплеем, но это пока не подтверждено.

Предполагаемое время анонс — вторая половина года.

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