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В Минске сносят старое здание аэровокзала

15.04.2020 14:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске по адресу Короткевича, 9а сносят первое здание аэровокзала. Это не знаменитое здание аэропорта «Минск-1», этот объект использовали в 1930-х и сразу после войны.


Фото сноса на своей странице в фейсбуке опубликовал Антон Рудак.

Объект снесли под застройку домов комплекса «Минск-Мир» от Dana Holdings.




Здание было построено в начале 1930-х и сохранилось со значительными перестройками до сноса в 2020-м.

В последние годы здесь работала медицинская служба гражданской авиации. Это здание было аэровокзалом, пока в конце 1950 годов не построили исторический аэровокзал с колоннами на Чкалова.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске снесли первое довоенное здание аэровокзала под застройку от Dana Holdings.
 
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