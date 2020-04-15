В Минске сносят старое здание аэровокзала

Источник материала: Tut.by

В Минске по адресу Короткевича, 9а сносят первое здание аэровокзала. Это не знаменитое здание аэропорта «Минск-1», этот объект использовали в 1930-х и сразу после войны.





Фото сноса на своей странице в фейсбуке опубликовал Антон Рудак.

Объект снесли под застройку домов комплекса «Минск-Мир» от Dana Holdings.













Здание было построено в начале 1930-х и сохранилось со значительными перестройками до сноса в 2020-м.

В последние годы здесь работала медицинская служба гражданской авиации. Это здание было аэровокзалом, пока в конце 1950 годов не построили исторический аэровокзал с колоннами на Чкалова.