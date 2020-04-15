Психолог рассказал, как избавиться от стресса и агрессии в самоизоляции

Источник материала: ОНТ

Психолог Галина Шакова поделилась методом, помогающим снять стресс и убрать депрессивные мысли о будущем, которые накапливаются во время пребывания в четырех стенах, пишет «РИА Новости».

Есть упражнения, которые позволяют «сбросить» лишние эмоции и сохранить позитив и здравый рассудок.

1. Представьте желаемое будущее через месяц, два или три, потом определите три основных действия, чтобы достичь его. Эти шаги у всех будут разные за исключением первого – сохранить жизнь и здоровье.

2. Как нарушение личных границ и возможности распоряжаться своими действиями воспринимается ограничение и контроль свободного перемещения. Негативные чувства вызывает любая потеря. При работе с потерей, хоть в данном случае имеется ввиду временное ограничение, психологи рекомендуют следующее упражнение. Запишите все значимое, что у вас есть и что вы теоретически можете потерять – жизнь, здоровье свое и близких, мирное небо, дом, друзей, домашних питомцев. У каждого получится свой список. Когда вы напишите его, станет понятно, сколько всего вы имеете, но не цените.

3. Спускайте пар безопасными для себя и окружающих способами. Выплескивайте негатив, например, на лист бумаги. Можно выразить свой негатив в рисунке, тексте, потом лист можно порвать, смять. Основная задача – оставить побольше негатива на бумаге.

4. Занимайтесь физкультурой умеренно, включайте в разминку имитацию боксерских упражнений, добавьте те движения, которые подсознательно ассоциируются с выходом агрессии. К примеру, ритмичный бег на месте с работой рук, боксерский поединок с подушкой и другое.

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