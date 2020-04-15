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Украинцы построили гибрид квадроцикла и автомобиля

15.04.2020 15:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Фирма Iron Custom Motors из Харькова обнародовала в Facebook фотографии своего нового проекта — необычного транспортного средства под названием Quanta R.


За основу двухместной Quanta R взята пространственная трубчатая рама из стали, а за движение отвечает 2,5-литровый двигатель Subaru с впрыском метанола и пятью регулировками мощности (от 350 л.с. до 600 л.с.). Двигатель работает в комбинации с автоматической коробкой и полным приводом (также от Subaru) и позволяет аппарату массой 750 кг и разгоняться до 100 км/ч примерно за три секунды Максимальная скорость — 200 км/ч.


Внешние панели Quanta R изготовлены вручную из алюминия, а оптика, фары, зеркала позаимствованы у мотоциклов различных марок, среди которых Ducati и Harley-Davidson. Сиденье пассажира находится под сдвигающейся крышкой.


Подвеска Quanta R с компонентами Bilstein позволяет делать развал/схождение на обоих осях автомобиля, оснащение включает ESP, рулевой механизм — с электроусилителем, а тормозная система с керамическими дисками Brembo дополнена армированными шлангами и усилителем. Среди прочих особенностей — кованые колесные диски Vossen с шинами Continental размерности 335/25 и аудиосистема Alpine Marine с 6 динамиками, сабвуфером и двумя усилителями.


В Iron Custom Motors сообщают, что это концепт, который должен подарить массу эмоций от вождения, объединив «фан от езды на мотоцикле с безопасностью автомобиля». Стоимость Quanta R не называется.

 
 
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Фирма Iron Custom Motors из Харькова обнародовала в Facebook фотографии своего нового проекта - необычного транспортного средства под названием Quanta R.
 
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